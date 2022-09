Un video 'fantasy' per la Sardegna: partirà entro l'anno

Ammonta a 2,4 milioni di euro l’investimento per ‘Sardegna, un mondo straordinario’, il video promozionale di 90 secondi dal sapore fantasy. “Sono immagini che trasmettono forti emozioni - ha dichiarato il vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda – adatte a promuovere l’immagine della Sardegna nel mondo. Un prodotto eccezionale, tutto sardo, che mette al centro, come nel programma della Giunta regionale, l’identità profonda della nostra terra”.

La strategia promozionale dello spot, che ha come testimonial l’attrice Caterina Murino e partirà entro l’anno, prevede la diffusione su televisioni internazionali (Cnn e Bbc international), su altre emittenti europee (Francia, Germania e Regno Unito), nei canali principali italiani e su alcune testate online, cinque nazionali e dieci estere (almeno tre negli Stati Uniti). Con un’azione di social media marketing nei canali della Regione, spiega sassarinotizie.com, si prevedono almeno 5 milioni di impression.



Infine, sono programmati annunci sulle pagine del New York Times e pannelli digitali a Berlino, Londra, New York e Parigi.



“Puntiamo all’affermazione del ‘marchio Sardegna’ e grazie alle nostre qualità identitarie possiamo consolidarci nel mercato internazionale del turismo. La strategia che punta alla promozione di cultura, bellezze naturali, tradizioni ed enogastronomia è certamente quella giusta” ha aggiunto l’assessore Zedda.

Condiviso dai social, il video ha diviso il pubblico tra favorevoli e contrari raggiungendo, secondo La Nuova Sardegna, l’obiettivo di far parlare di sé.