Dalla Puglia il primo progetto Nft di promozione turistica

Si chiama ‘The TOMS Puglia NFTourism’ e rappresenta il primo progetto Nft di promozione turistica effettuato in Italia. L’idea nasce da quattro ‘agricoltori digitali’ come si definiscono loro stessi: Maddalena Milone, project manager, Domenico Serio, copywriter, Valeria Pisani, graphic designer, Carlo Patruno, esperto di digital marketing.

Il loro obiettivo è portare la storia, le bellezze e i sapori della Puglia nel web 3, mettendo in connessione mondo reale e mondo Nft. “Attraverso una galleria di immagini, che ritraggono il pomodorino TOM in luoghi identitari pugliesi o alle prese con avventure enogastronomiche d’eccellenza – si legge in una nota -, il turista può scegliere e acquistare il diritto esclusivo a vivere esperienze uniche in Puglia. Si potrà anche accedere a soggiorni speciali nelle più belle strutture ricettive della regione, scoprire prodotti tipici, dai più famosi alle specialità di nicchia, creare tour personalizzati, partecipare a eventi nazionali e internazionali organizzati in Puglia con accessi riservati”.



“Innovazione e valore alla vocazione territoriale: sono queste le caratteristiche del progetto ‘The Tom, Puglia NFTourism’ che abbiamo apprezzato come strumento efficace del marketing turistico – ha aggiunto Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione -. Nel web, e nel mondo, c’è una modalità vacanziera in continua evoluzione nella quale la Puglia deve essere presente come terra autentica ed aperta a tutto ciò che c’è di nuovo, sempre saldamente ancorata alla sua millenaria cultura mediterranea”.