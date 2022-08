Puglia: la stagione continua fra eventi musicali e sportivi

L’estate in Puglia continua fra musica, sport, cultura, innovazione tecnologica e inclusione sociale.

“La programmazione turistica e culturale pugliese anche quest’anno sta confermando il suo successo – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane –. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la Regione Puglia, insieme a Pugliapromozione, ha ripreso con vigore nella collaborazione e nella promozione di tante iniziative in presenza. Manifestazioni musicali e sportive, concerti di grandi artisti, sagre, riti religiosi e tanto altro, stanno facendo in modo che i riflettori dei media nazionali e internazionali siano puntati sulla Puglia e sulle bellezze delle nostre destinazioni. Sperando anche nel bel tempo, puntiamo ad essere attrattivi anche nei prossimi mesi con gli ulteriori appuntamenti come la Notte della Taranta e i mondiali di para triathlon a Bari, e a diversificare così la stagionalità dei flussi turistici. Tutto ciò non potrà che dare beneficio a tanti operatori del settore e renderci ancora una volta protagonisti nel nostro Paese”.

“Abbiamo lavorato senza sosta sulle iniziative che servono ad animare la stagione turistica, che in Puglia prosegue ben oltre il Ferragosto – aggiunge Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Abbiamo provato ad elencare solo alcune fra le principali azioni di promozione nelle quali saremo impegnati a settembre per promuovere l’autunno in Puglia e sono davvero tantissime. Il tutto con azioni sinergiche, cofinanziate dall’assessorato al Turismo della Regione Puglia, dal Dipartimento Turismo Cultura e da Pugliapromozione, brandizzato Regione Puglia e #weareinpuglia, nonché unitamente ad altri enti come l’assessorato allo Sport della Regione Puglia ed il Teatro Pubblico Pugliese”.