Isola d’Elba, Gallipoli, San Teodoro e ancora Jesolo e Lignano Sabbiadoro: sono queste le destinazioni più gettonate dagli italiani che, a Ferragosto, preferiscono stare al mare (o in prossimità).

A stilare la classifica delle mete più ricercate dai connazionali in occasione della festività è stato Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, analizzando le ricerche effettuate dai viaggiatori sul portale relative a soggiorni compresi tra l’11 e il 16 agosto. Il Belpaese è indubbiamente in testa ma rientrano nella top 30 anche cinque località estere site in Croazia, Grecia e Spagna quali Krk/Veglia (8° posizione), Maiorca (12° posizione), le Canarie (17° posizione), Corfù (25° posizione) e ancora Menorca (27° posizione), tutte nuove entrate rispetto allo scorso anno quando si registravano spostamenti prettamente entro i confini nazionali. L. F.