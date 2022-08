Ferragosto a Napoli: oltre 40mila pernottamenti e occupazione ai livelli pre-Covid

Torna ai numeri del pre-pandemia il Ferragosto a Napoli. Nel capoluogo campano si attendono infatti oltre 40mila pernottamenti nel week end clou delle vacanze estive, con un tasso di occupazione media delle camere che, secondo quanto reso noto da Federalberghi Napoli, raggiunge l’81%. Un dato quest’ultimo in linea con quelli registrati tra il 2017 e il 2019, quando l’occupazione media si attestava sull’84%.

Per il presidente dell’associazione, Salvatore Naldi, si tratta di un “risultato ottimo”, riporta Il Mattino.



Sul fronte dei flussi, in leggera maggioranza gli italiani.



Per quanto riguarda gli stranieri, assente, come prevedibile, il mercato russo, e quello giapponese, ancora distante dai numeri pre-Covid.



Secondo Naldi bisogna lavorare sulla destagionalizzazione per recuperare terreno, in sinergia con il resto della regione campana. “Bisogna lavorare molto sulla promozione del territorio - ha spiegato -. Chi dice che Napoli si vende da sola sbaglia. Solo con un’importante campagna di marketing territoriale la città potrà, infatti, lavorare tutto l’anno. Destagionalizzare è uno dei principali obiettivi da raggiungere. Il clima mite ci permette di lavorare 12 mesi all’anno e per questo è fondamentale anche il mondo congressuale che può dare una spinta nei mesi abitualmente meno produttivi come novembre, gennaio e febbraio”.