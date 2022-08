Montagna estiva, la grande riscossa: oltre 70 milioni le presenze 2022

La montagna protagonista delle vacanze estive. A spopolare tra le preferenze dei viaggiatori compaiono Alpi e Dolomiti, insieme agli Appennini.

Stando ai dati elaborati da Jfc e diffusi da Ansa, entro la fine della stagione le strutture ricettive sia del comparto alberghiero sia extralberghiero, toccheranno quota 71 milioni di presenze, contro i 49 milioni registrati lo scorso anno. "Per le vacanze estive in montagna continua la fase di rilancio e di scoperta iniziata con l'avvento del Covid-19", spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc.



A conquistare il primo posto tra le destinazioni montane più apprezzate troviamo Cortina d'Ampezzo, seguita da Courmayeur e Madonna di Campiglio. Come ha aggiunto Feruzzi, lo studio effettuato dalla sua società ha rilevato inoltre come a emergere tra le mete più idonee al relax si trovino poi Bormio e Bressanone, tra quelle adatte a chi cerca il divertimento spicchi Livigno, mentre perfette per le famiglie siano Andalo, Asiago e Canazei. Infine, regine della sostenibilità, si tingono di verde San Vigilio di Marebbe e Molveno. G. G.