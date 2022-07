Turismo montano, dal Ministero arrivano 26 milioni di euro

Un maxifinanziamento per i progetti relativi al turismo di montagna italiano, che puntano a sostenere progetti di adeguamento infrastrutturale e promozione dei prodotti turistici sostenibili.

È quello messo in campo dal Ministero del Turismo, che mette sul piatto 26 milioni di euro con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto.



Le candidature per il finanziamento possono essere presentate da privati in forma singola o aggregata e saranno sovvenzionati progetti per la montagna per un importo massimo di 2 milioni di euro ciascuno. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 100% del totale dei costi ammissibili sull’operazione.



La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni richiesti, deve essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 30 settembre 2022, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica che il Ministero del Turismo metterà a disposizione a partire dal mese di agosto.