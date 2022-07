Apre la nuova terrazza panoramica nella stazione intermedia di Skyway Monte Bianco

È stato inaugurato oggi l’Organics SkyGarden a Courmayeur presso la stazione intermedia di Skyway Monte Bianco, Pavillon_The Mountain. Si tratta della nuova terrazza panoramica nata dalla cordata formata da The Organics by Red Bull e Skyway Monte Bianco si sono legati in una cordata che ha dato vita alla nuova terrazza panoramica, la terza dopo Milano e Roma.

“L’estate, con le sue lunghe giornate di sole, saranno scandite da eventi di musica per l’intrattenimento dello Skynauta, durante l’ascesa al Monte Bianco, grazie all’apertura fino al tramonto – si legge in una nota -. Ci si potrà fermare anche per una merenda, sorseggiando una bibita fresca, oppure per un aperitivo, osservando le rocce granitiche baciate dall’ultimo raggio di sole, prima della discesa verso valle”.