Milano, turismo pronto a sorpassare il 2019

Non sarà solo l'anno della ripresa: l'estate 2022 per Milano potrebbe essere la stagione del riscatto, con risultati che secondo le previsioni supereranno i livelli del 2019.

Giugno, con il traino del Salone del Mobile, ha già quasi raggiunto le cifre dello stesso mese pre-pandemia, come riporta repubblica.it, con una differenza limitata la 3% in meno di arrivi. Ma il mese non è ancora finito.



In tre anni, però, sono cambiate le tipologie di viaggio. La crescita del leisure ha infatti compensato il calo sul fronte del business travel, che risente anche della mancanza di traffico da due mercati che in passato sono stati fondamentali come quello russo e quello cinese.