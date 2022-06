Casa Vallonia alla conquista di Milano e del mercato italiano

di Gaia Guarino

La Vallonia colora Milano con le caratteristiche uniche del suo territorio. Con Casa Vallonia, un evento già in cantiere da mesi, si è riunito il meglio delle bellezze e dei tesori della destinazione con la volontà di mettere la regione sotto i riflettori. “Sono stati organizzati incontri dedicati all’economia, alla cultura e poi ancora l’esposizione fotografica dell’artista vallone Harry Fayt, e chiaramente il turismo”, racconta Silvia Lenzi, italian market manager per Ufficio Belga per il Turismo Vallonia. “Si è tenuto un incontro tra Wallonie-Bruxelles International e Wallonie Belgique Tourisme, Visit Wallonia - aggiunge - così da rafforzare proprio il marchio VisitWallonia.be”.

I flussi dalla Penisola verso questa meta raccontano di una ripresa incoraggiante, con un 2021 che ha recuperato molto di quanto perso nel 2020 ma ancora distante da quel 2019 in cui il mercato italiano aveva registrato un +6% sui pernottamenti. La soddisfazione è dimostrato anche da adv e t.o. che quest’anno hanno confermato o proposto per la prima volta degli itinerari in Vallonia, convinti che fosse il momento giusto. “L’Italia è stabile al quinto posto dopo Paesi Bassi, Francia, Germania e Regno Unito”, conclude Lenzi. “Il prossimo appuntamento col trade sarà a ottobre, in occasione di TTG Travel Experience dove saremo presenti con dei co-espositori, alcuni nuovi e altri che ancora una volta ci hanno rinnovato la loro fiducia”.