L'Enit sulla maglia rosa del Giro d'Italia, le iniziative per la promozione

Il turismo tricolore e il Giro d’Italia corrono ancora insieme. Il logo di Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, sarà anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, sulla maglia rosa simbolo del primato della corsa. Il rinnovo della sinergia è stato presentato ieri dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) e dal presidente di Rcs Media Group Urbano Cairo.

“Le opportunità di visibilità che ci dà il Giro - ha spiegato Garavaglia - sono potentissime e sono certo ci possano aiutare molto anche a sviluppare un settore come il cicloturismo che in Italia muove un giro d’affari di 5 miliardi, mentre in Germania arriva a 20”.



Sui numeri della manifestazione si è invece soffermato Cairo: “Lungo le strade a salutare i corridori ci sono dai 10 ai 12 milioni di persone, un entusiasmo incredibile diffuso in 200 Paesi nel mondo e visibile da 800 milioni di persone”. Tra le azioni messe in campo ci saranno 25 guide digitali dedicate alle ciclovie più significative, videoricette web locali e contenuti dedicati sul portale Italia.it.

Amina D'Addario