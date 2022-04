Enit, accordo con Netflix per promuovere l’Italia nel mondo

Enit sigla un protocollo d’intesa con Netflix per rafforzare il legame tra la produzione audiovisiva in Italia e la promozione turistica, puntando a creare sinergie e a collaborare su progetti per valorizzare le destinazioni italiane, in particolare quelle meno conosciute, sul pubblico internazionale. Come riporta Hotelmag, il protocollo d’intesa prevede anche la costituzione di un team dedicato.

Secondo una ricerca condotta da Basis per conto di Netflix, i film e le serie tv rappresentano un volano per l’immagine dell’Italia nel mondo e hanno il potenziale di attrarre turismo nel nostro Paese. Lo studio, che ha interessato 6 Paesi (Brasile, Francia, India, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti), rivela che, per le persone che hanno guardato contenuti italiani, la probabilità di considerare l’Italia come la propria prossima destinazione turistica è doppia rispetto a chi non li ha visti. Gli aspetti maggiormente apprezzati da coloro che hanno guardato contenuti italiani sono storia, cucina e cultura.

“Questo accordo consente di assaporare la carica innovativa che vorremmo imprimere al settore: lavorare con tutti i soggetti in grado di mobilitare in modo positivo le risorse del nostro brand”, ha commentato l’a.d. di Enit, Roberta Garibaldi.