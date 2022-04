Caner, Veneto: “La sostenibilità è la chiave per crescere”

“La sostenibilità rappresenta l’elemento chiave per lo sviluppo consapevole e sostenibile del turismo e avere operatori formati ci permetterà di offrire proposte sempre più in linea con le richieste e le tendenze del momento”. Così Federico Caner, assessore al Turismo del Veneto, traccia la rotta della Regione per crescere e rispondere alle nuove esigenze dei turisti, sempre più attenti all’impatto ambientale delle loro scelte di viaggio.

“Oggi i numeri parlano chiaro – ha dichiarato a margine della presentazione della fase conclusiva del progetto ‘Take it Slow’ -: il turista vuole godere di un’esperienza naturale, culturale, cittadina, umana, più accessibile e sicura, ed è disposto a spendere per averla”.



La rotta tracciata dall’assessore – riporta notizieplus.it - è quella di abbracciare la sfida della sostenibilità con figure professionali adeguate e strumenti efficaci. “L’approccio messo in campo dalla Regione vuole essere pragmatico – ha affermato -, basato sui numeri del turismo mondiale e locale, accompagnato da analisi dei dati e approfondimenti concettuali, per dare all’offerta turistica quella concretezza di cui ha bisogno per consolidare il proprio primato nazionale e spostare sempre più in alto l’asticella della qualità su scala globale”.