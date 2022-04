Turisti solo con prenotazione, la svolta di Venezia

Il ritorno dei turisti a Venezia, 140mila solo nella giornata di Pasqua, riaccende il dibattito sull’obbligo della prenotazione per entrare nel centro storico.



“La visita di Venezia deve essere garantita a tutti, però - ha sostenuto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine della conferenza stampa di presentazione dei dati del polo aeroportuale del Nordest - la prenotazione deve esserci. Abbiamo giornate in overbooking con 140/150 mila persone con una città sicuramente sotto pressione. Le nuove tecnologie ci danno una mano per prenotare il posto al cinema, piuttosto che l’aereo, il treno, il ristorante, lo dovremo fare anche per una città come Venezia che è un museo a cielo aperto”.



Sulla stessa linea il sindaco Luigi Brugnaro, che in un post su Facebook aveva scritto: “In tanti hanno capito che la prenotabilità della città è la strada giusta da intraprendere, per una gestione più equilibrata del turismo. Saremo i primi al mondo in questa difficile sperimentazione”.