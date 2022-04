Gardaland riparte nel segno di Jumanji: i piani futuri e le foto della nuova ‘dark ride’

Nel futuro di Gardaland un nuovo hotel e un villaggio turistico per “diventare una delle più importanti destinazioni del divertimento d’Europa”. Così l’amministratore delegato del parco di divertimenti Aldo Maria Vigevani ha alzato il velo sulle ambizioni future, in occasione della presentazione alla stampa di 'Jumanji -The Adventure', prima attrazione al mondo interamente dedicata alla celebre serie cinematografica.

Dopo due anni di pandemia, che hanno fatto sentire la mancanza dei mercati esteri, il parco torna a progettare. “Sono stati due anni difficili, ma abbiamo reagito con protocolli anti Covid e accelerando il processo di digitalizzazione” ha spiegato Vigevani, che ha ribadito il progetto di fare di Gardaland una “destinazione” internazionale del divertimento. Un percorso già iniziato da tempo e che proseguirà investendo in nuove soluzioni ricettive.



Un villaggio turistico

“In previsione – ha annunciato – c’è l’allargamento dell’offerta accomodation, sia sul fronte dell’hotellerie con un quarto hotel, sia con un villaggio turistico, tra qualche anno”.



Nel frattempo, la stagione 2022 è partita in pompa magna, con la nuova dark ride realizzata insieme a Sony Pictures, con un investimento di oltre 20 milioni di euro; 4 nuove camere d’hotel a tema Jumanji e il nuovo spettacolo 'Aquaman: The 4D Experience', adattamento del film Warner Bros, in scena al cinema 4D.



Di seguito, invece, le prime immagini della nuova dark ride.