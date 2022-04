di Amina D'Addario

Sarà rilasciata a giugno la versione completamente rinnovata di Italia.it, il portale che dovrà diventare l’hub di tutta l’offerta turistica Made in Italy. È questa la tappa cruciale della nuova strategia digitale illustrata questa mattina a Roma dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

“Il digitale - ha premesso il ministro - interviene in tutte le fasi dell’offerta turistica. È fondamentale nella prenotazione, nel viaggio, nella ristorazione, nei divertimenti, negli acquisti che si possono fare nel nostro Paese e una volta tornati a casa, e anche nel feedback. Tutte le fasi sono intercettate in maniera trasversale dalla digitalizzazione e l’hub é la chiave per cambiare passo”.



La piattaforma

La nuova piattaforma multicanale sarà online da giugno, sarà disponibile in tutte le principali lingue e verrà implementata a ottobre con il lancio di una mobile App in grado di proporre al turista esperienze sempre diverse e tagliate su misura e, successivamente, di un programma di loyalty basato su blockchain.



Ma al centro della piattaforma ci saranno anche gli operatori, i quali potranno valorizzare le proprie competenze integrando offerte e servizi prenotabili online. “Noi - ha precisato Garavaglia - facciamo la cornice e un linguaggio comune, dopodiché sono i territori e gli operatori che riempiono il portale di contenuti in maniera organizzata”.