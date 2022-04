di Amina D'Addario

Da maggio “regole uguali agli altri Paesi” consentiranno finalmente all’Italia turistica di giocare ad armi pari con gli altri competitor. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia si è detto ottimista sulla possibilità che la stagione possa finalmente portare quei numeri che la filiera attende ormai da tempo.

“Per agenzie e tour operator - ha sottolineato ieri in occasione della presentazione di quello che diventerà Italia.it - abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Da maggio avremo regole come gli altri e quindi giochiamo la stessa partita. Ci auguriamo che sia, nonostante tutto, un anno positivo. Gli ultimi dati della montagna dicono che la stagione invernale è andata bene e anche a Pasqua avremo sicuramente buoni numeri, anche se le prenotazioni sono sempre più last second”.



Altri aiuti nel Def

Per quanto riguarda le misure per sostenere il comparto, il titolare del dicastero ha precisato che le coperture previste nel Def aiuteranno “automaticamente” il turismo. “Vedremo in corso d’opera cosa succederà di questo margine che si è aperto nel Def: 9 miliardi che consentiranno interventi aggiuntivi per adeguare la politica economica. In questa fase la priorità, è evidente, è il costo dell’energia, ma più che a misure specifiche, pensiamo che misure generali vadano automaticamente a beneficiare un settore come questo che è energivoro per definizione”.



La mancanza del personale

Garavaglia ha poi ribadito la necessità di trovare dei correttivi al reddito di cittadinanza che, a suo giudizio, ha distorto il mercato. “Oggi abbiamo personale non solo italiano ma anche straniero che preferisce i tre giorni a chiamata al mese per non perdere il reddito di cittadinanza. Questo significa che abbiamo un problema nell’immediato nel mercato del lavoro legato a queste politiche. Però qui deciderà il Parlamento che cosa fare, noi - ha aggiunto - non possiamo far altro che registrare che c’è un problema grosso come una casa”.