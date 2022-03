Incoming: Destination Italia firma l'accordo con Yolo per i servizi assicurativi

Destination Italia, la TravelTech specializzata nell'incoming, ha stretto una partnership con Yolo, l’insurtech italiana di servizi assicurativi digitali che permette di sottoscrivere su base on-demand e pay-per-use i prodotti dei principali gruppi assicurativi nazionali e internazionali. “Questa partnership – spiega Dina Ravera, presidentedi Destination Italia - consente di accrescere la nostra offerta di servizi turistici con un prodotto innovativo di cui potranno beneficiare i viaggiatori High Spending diretti in Italia”.

Attraverso la piattaforma di Destination Italia, infatti, i tour operator possono ora proporre ai viaggiatori internazionali in arrivo nel nostro Paese il servizio ‘Assistenza Salute’, che consente consulti medici illimitati tele/video e un tampone in farmacie o strutture similari nel caso in cui fosse necessario verificare la positività al Covid-19, con assistenza fino alla risoluzione del problema.

“L’evoluzione della domanda turistica negli ultimi mesi – sottolinea Gianluca De Cobelli, amministratore delegato di Yolo Group - rappresenta un’opportunità per integrare formule d’offerta tradizionali con servizi aggiuntivi capaci di salvaguardare il benessere della persona”.