“Contiamo di recuperare buona parte delle perdite accumulate negli ultimi due anni, raggiungendo entro il 2022 il pareggio del bilancio”. Giuseppe Ira, presidente di Leolandia (nella foto), guarda con fiducia al futuro annunciando che il parco vicino a Milano riaprirà le sue porte già a partire da sabato 12 marzo, in anticipo rispetto al previsto.

“Ringrazio - continua Ira - la Regione Lombardia, che ha agito celermente per garantire l’accesso ai ristori stanziati per la nostra categoria, consentendoci di mantenere gli impegni verso i dipendenti, per un totale di oltre 600 addetti tra fissi e stagionali, e la continuità operativa della nostra azienda che, ad oggi, è il più grande ed importante parco a tema in Italia ancora al 100% di proprietà italiana”.



Spettacoli e aree a tema

Ricco il palinsesto di eventi per il pubblico, a cominciare dai 9 show dal vivo con un cast di oltre trenta artisti. Presenti anche il Trenino Thomas, che offrire il giro del parco, e i Superpigiamini, nella nuova area a tema PJ Masks City. Qui i bambini possono volare sul Gufaliante, visitare il Museo alla ricerca dello pterodattilo e vivere in prima persona tante emozionanti vicende ispirate alla nota serie TV.



“La riapertura dei parchi tematici - commenta Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia - rappresenta un segnale importante di ripartenza di un settore nevralgico dell’economia lombarda e nazionale. Da sempre la Lombardia è vicina agli imprenditori e alle famiglie che lavorano in questo ambito: proprio recentemente, infatti, come Regione – fra le prime in Italia – abbiamo stanziato 3 milioni di euro a sostegno delle attività dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, alle prese con un momento particolarmente difficile. Ora il comparto è pronto ad accogliere, finalmente, adulti e bambini all’insegna del sano divertimento e di un futuro migliore”.



Gite didattiche

All’offerta del parco si aggiunge quella della Fattoria, dove i bambini potranno incontrare asinelli, mucche, pony e tanti altri animali, imparando a conoscerli e a rispettarli. Per promuovere un approccio più consapevole verso l’ambiente da quest’anno si potrà aggiungere alla classica giornata al parco un’esperienza esclusiva per scoprire da vicino il mondo degli animali in compagnia di un esperto.