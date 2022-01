La norma inserita nel Dl Sostegni-ter che prevede 20 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo per i parchi tematici viene accolta con soddisfazione da Giuseppe Ira (nella foto), presidente di Leolandia.

“Ringrazio personalmente il ministro Gelmini che ha raccolto il nostro grido di dolore e con lei il ministro Garavaglia: mi auguro che sia il primo segnale concreto di un rinnovato approccio verso il nostro settore, che ha un ruolo centrale tanto nel sistema dell’offerta turistica nazionale, quanto nel tessuto economico e sociale. Ora ci aspettiamo che i fondi stanziati siano erogati presto e senza sperequazioni, e che i parchi siano esentati dai limiti comunitari per gli aiuti di Stato, proprio come le agenzie turistiche. Solo così potremo garantire una nuova stagione ricca di divertimento, allegria e spensieratezza per i nostri piccoli ospiti e le loro famiglie”.



Semaforo verde per i progetti in corso per il 2022, a cominciare dall’apertura anticipata della stagione sabato 12 marzo, in vista della quale il parco ha attivato una campagna di assunzioni che coinvolge più di 100 nuove figure professionali in aggiunta a quelle già previste.



Leolandia, che recentemente ha investito 1 milione di euro a supporto della campagna di vaccinazione dei bambini, nel 2019 contava 1,2 milioni di visitatori e fatturava 40 milioni di euro, con tassi di crescita a doppia cifra anno su anno. Tra uffici direzionali, animatori, attrazioni, spettacoli e servizi alla clientela, impiega direttamente 600 persone ogni anno, 2mila 500 con l’indotto: con una media di 100mila ingressi in formula ‘parco+hotel’, Leolandia è una risorsa fondamentale per molte attività commerciali e operatori turistici del territorio.



Nonostante le ingenti perdite subite nel biennio pandemico, pari all’80% nel 2020 e al 50% nel 2021, il parco ha mantenuto l’assetto proprietario iniziale: questo ha permesso a Leolandia di festeggiare il suo cinquantesimo anniversario nel 2021.