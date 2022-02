Mirabilandia festeggia 30 anni: apertura il 2 aprile

Prenderà ufficialmente il via sabato 2 aprile la stagione 2022 di Mirabilandia, che quest’anno festeggia i 30 anni dall’apertura.

“In programma ci saranno eventi esclusivi - si legge in una nota - con aperture straordinarie fino a tarda sera - per godere di tante ore di divertimento in più - grandi spettacoli, meet&greet e il ritorno della parata a fine giornata. Nuovi personaggi animeranno le vie di Mirabilandia, mentre Otto, Mike e Fanny sono pronti ad accogliere tutti in totale sicurezza per un divertimento senza pensieri”.



Prevista invece per il 18 giugno l’apertura del parco acquatico Mirabeach, che resterà aperto con orario prolungato fino alle 19 fino al 4 settembre.