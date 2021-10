Scalapay in rotta sul segmento parchi di divertimento dopo l'intesa con Mirabilandia

La collaborazione tra Scalapay e Mirabilandia si consolida e il parco di divertimenti lancia una campagna digital che fa tappa anche sui social per mettere in evidenza la possibilità, da parte dei clienti, di potere accedere all’opportunità del ‘buy now pay later’ per gli ingressi al parco.

L’accordo siglato ad agosto ha di fatto aperto un nuovo canale per la società specializzata nel pagamento rateale, e Scalapay ha realizzato una ricerca in collaborazione con Parks & Fun, la community dedicata proprio ai parchi di divertimento, dalla quale è emerso come il 74 per cento degli intervistati acquisterebbe pacchetti hotel + ticket con la possibilità di pagare in tre rate e il 60 per cento visiterebbe i parchi con una maggiore frequenza.



"Ci interessa trasmettere alle aziende il concetto che possiamo diventare loro partner sotto vari aspetti – ha detto il travel director di Scalapay Matteo Ciccale -. Non solo incassano subito ciò che i consumatori rateizzano, ma possono aumentare esponenzialmente la loro visibilità e convertire il traffico in acquisto. Mirabilandia ad esempio ha evidenziato nelle sue promo di Halloween che le quote sono pagabili in più momenti, inserendo il nostro logo; rivolgendosi al target famiglie e giovani, mette subito in evidenza i vantaggi”.