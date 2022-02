Massimo Garavaglia (a sinistra nella foto) interviene a sostegno del turismo in montagna. Durante l’incontro avvenuto presso la sede del Club Alpino Italiano, il ministro ha evidenziato "l'apprezzamento per l'attività del Cai ritenuta strategica per il rilancio del turismo montano, sia escursionistico che alpinistico”.

Sottolineata anche “la comune attenzione per la montagna quale patrimonio da difendere anche in termini di sostenibilità, con interventi non sporadici ma strutturali, e con una visione di lungo periodo".



Durante l’incontro il presidente generale del Club alpino italiano Vincenzo Torti ha definito le attività e le iniziative che il Cai metterà in campo a fronte delle nuove risorse, 5 milioni di euro, messe a disposizione dal Ministero.



"Nel ringraziare il ministro Garavaglia per questo incontro, il primo di un ministro della Repubblica alla sede centrale del Club Alpino Italiano nei suoi 159 anni di storia, vorrei anche sottolineare la comunanza di intenti nell'impiego delle risorse messe a disposizione dal Mitur, un impegno economico-finanziario importante che utilizzeremo, in coerenza con la nostra visione di montanità e in particolare per le attività relative alla sicurezza in montagna, con l'attivazione gratuita per tutti i frequentatori delle Terre alte dell'app GeoResQ, realizzata dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Cai".



Fra gli altri ambiti di intervento del sodalizio vi è quello della 'montagnaterapia', l'impegno sui rifugi come vere e proprie sentinelle del clima e dell'ambiente su cui il Cai ha un progetto, in collaborazione con il Cnr, che coinvolge 19 rifugi che saranno dotati di stazioni di rilevazione meteorologica.

Nell'incontro il ministro Garavaglia ha sottolineato al Presidente Torti



Garavaglia ha inoltre riconosciuto "il grande valore del Sentiero Italia Cai, che con i suoi 7200 chilometri attraversa le montagne italiane, da Santa Teresa Gallura in Sardegna a Muggia, in provincia di Trieste, e che sarà inserito nel nuovo portale nazionale del turismo". In conclusione ha lodato "l'impegno e l'opera volontaria dei soci e delle socie del sodalizio per la sentieristica e la formazione".



All'incontro con la stampa erano presenti i vicepresidenti generali Lorella Franceschini e Francesco Carrer, oltre ad Alessandro Molinu, vicepresidente del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Cai e Martino Peterlongo, presidente del Collegio nazionale guide alpine italiane. A fare gli onori di casa, il direttore del Cai, Andreina Maggiore.