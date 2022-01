Italia sul podio delle destinazioni-neve con il miglior rapporto qualità-prezzo

Nella stagione in corso, gli appassionati di vacanze e sport invernali potranno beneficiare di un calo dei prezzi in due terzi delle stazioni sciistiche europee.

Secondo l'annuale Ski Resort Report, redatto da Post Office in collaborazione con l’ operatore Crystal Ski, sono le località di Bansko e Borovets in Bulgaria ad offrire le proposte più competitive.

Come riportato da TTG Media, il rapporto ha esaminato i prezzi del noleggio dell'attrezzatura, degli skipass e delle scuole di sci, oltre a soggiorno, pranzo e bevande, per una settimana di sci in 32 località in sette paesi europei.



Le località in Italia garantiscono il miglior rapporto qualità-prezzo nell'Eurozona sia per gli sciatori adulti sia per le famiglie, e al primo posto si pone Bardonecchia. Al contrario, le destinazioni svizzere sono risultate essere le più costose d'Europa, con i costi che possono "variare di centinaia di sterline" tra i diversi resort.

Nick Boden, head di Post Office Travel Money, ha aggiunto: “I resort in Bulgaria e Italia offrono il miglior qualità-prezzo, ma sia Andorra che la Finlandia rappresentano buone alternative alle più costose strutture in Francia, Austria e Svizzera." Le famiglie che stanno pianificando viaggi in febbraio o a Pasqua scopriranno che i prezzi sono diminuiti in 19 delle 28 stazioni sciistiche considerate, che sono state classificate come le più adatte agli sciatori con bambini. Tre località italiane – Bardonecchia, Sestriere e Passo Tonale – si sono classificate fra le prime cinque destinazioni più economiche per famiglie.



All'altra estremità della scala, la Svizzera riconferma i resort più costosi, con Saas Fee e Grindelwald che hanno complessivamente i prezzi più alti per una vacanza in famiglia.

In Francia, Morzine presenta il miglior rapporto qualità-prezzo, mentre i prezzi nelle località francesi di Tignes e Alpe d'Huez sono aumentati nell’ultimo anno in modo significativo (rispettivamente +8,1% e +11,1% nell'ultimo anno).



Crystal ha affermato di aver visto la domanda tornare ai livelli pre-Covid durante l’inverno. Chris Logan, amministratore delegato di Crystal Ski Holidays, ha aggiunto: "Sciatori e snowboarder hanno colto l'opportunità di far vacanza sulla neve e anche le famiglie possono trascorrere la vacanza in montagna in febbraio o a Pasqua in sicurezza. I risultati di questo rapporto mostrano un miglioramento nella competitività dei prezzi e anche se è ancora importante che le persone comprendano i requisiti di ingresso nella destinazione prescelta, la stagione sembra avviata alla ripresa".