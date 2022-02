Piemonte, un sito e un logo per lanciarsi come ‘European Region of Sport 2022’

Piemonte ai nastri di partenza per presentarsi al mondo come “European Region of Sport 2022”. Dopo il riconoscimento ottenuto lo scorso novembre da Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, oggi è stato lanciato il portale “piemontesport.org", unitamente al logo ufficiale in cui il disegno della Regione prende forma sopra molteplici strie di colore.

“Rappresentano i tanti volti e valori del nostro territorio - ha spiegato Beppe Carlevarsi, presidente del consiglio d’amministrazione di VisitPiemonte - perché uno dei meriti maggiori che ci sono stati riconosciuti riguarda proprio la vivacità culturale dei 1180 Comuni piemontesi, grazie ai quali il progetto è stato pensato come grande occasione per promuovere lo sport di base insieme al turismo. Siamo la prima Regione in Italia a ottenere questo titolo e vogliamo mostrare al mondo la nostra storica capacità di saper unire micro e macro”.



Grazie alle tre sezioni di ricerca “tipo di evento”, “sport” e “località” è infatti possibile rendersi conto della capillarità dell’offerta, impreziosita da immagini e video promozionali. A. C.