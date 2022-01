Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati dai 50 anni in su a partire dal 15 febbraio prossimo. Questa la principale novità del decreto approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio per contenere la diffusione della variante Omicron.

In questo modo l’Esecutivo mira a rallentare la curva di crescita dei contagi e, precisa una nota di Palazzo Chigi, "a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione".



Per tutti coloro che disattenderanno l’obbligo vaccinale, a partire dal primo febbrario scatteranno le sanzioni. Nello specifico - riporta Corriere.it - il decreto prevede una multa di 100 euro.



Super Green Pass

L’uso del Green Pass rafforzato è esteso ad alberghi e strutture ricettive, sagre, fiere e servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita, palestre e piscine, centri culturali e servizi di trasporto (aerei, treni, navi e bus).



Per la mancata esibizione del Super Green Pass nei luoghi indicati e sui luoghi di lavoro, scatteranno le sanzioni già previste nei precedenti decreti (multe dai 400 ai 1000 euro).



Quarantena

Il decreto introudce poi nuove regole per la quarantena dei positivi.



Per gli asitomatici da 3 giorni con due o 3 dosi di vaccino effettuate da meno di 120 giorni, è previsto un isolamento di 7 giorni, al termine del quale dovrà essere effettuato un test antigenico o molecolare al termine.



Per i sintomatici l’isolamento è, invece, di 10 giorni. Anche in questo caso al termine della quarantena dovrà essere effettuato un test antigenico o molecolare.



I contatti stretti di un positivo sono esentati dalla quaratena nel caso in cui abbiano fatto due o tre dosi di vaccino da meno di 120 giorni. Oltre questo periodo, saranno sottoposti a quarantena di 5 giorni e tampone.



I non vaccinati dovraano invece osservare un periodo di isolamento di 10 giorni e sucessivamente effettuare un test antigenico o molecolare.