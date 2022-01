Il ministero della Salute ha precisato che la regola per lo sblocco automatico del Green pass a seguito di guarigione e con un tampone negativo è valido solo dal 6 gennaio.

La precisazione del ministero della Salute, come riportato dal Corriere della Sera, giunge dopo numerose segnalazioni di cittadini che da giorni, dopo essere guariti dal Covid, attendevano di ricevere la certificazione verde indispensabile per poter accedere a tutte le attività sociali e per utilizzare i mezzi di trasporto.



Prima del 6 gennaio, il Green pass delle persone guarite dal Covid veniva riattivato dopo l’inserimento nella piattaforma del ministero della Salute del certificato di guarigione effettuato dal medico di base.

Con l’ultima modifica il ministero ha invece attivato una procedura di semplificazione con doppio automatismo, in base alla quale il Green pass si blocca con tampone positivo e si sblocca quando arriva il tampone negativo inserito dalla struttura sanitaria o dalla farmacia.



Il ministero della Salute precisa, però, che il tampone negativo riattiva il Green pass che era stato bloccato al momento del rilevamento della positività. Per avere poi il nuovo Green pass dei guariti che fa scattare i sei mesi di validità il medico di base deve inserire il certificato sulla piattaforma.