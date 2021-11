Veneto: bando aggregazione imprese per la promozione turistica

La Giunta regionale del Veneto ha deliberato l’incremento di 3,6 milioni di euro della dotazione finanziaria di partenza del Bando per l’attivazione, lo sviluppo, il consolidamento di aggregazioni di pmi, si legge su Hotelmag, per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione. “Grazie a questo stanziamento riusciamo a finanziare tutte le 23 domande ammissibili nella graduatoria – ha dichiarato Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto -. I 3 milioni 659mila euro si aggiungono ai 6,5 stanziati in precedenza, arrivando così a un totale di oltre 10 milioni da destinare a progetti di promozione di destinazioni o di prodotti turistici trasversali a più destinazioni, realizzati da aggregazioni di imprese in ambito turistico”.

L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link