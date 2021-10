Veneto e turismo balneare: istituzioni a confronto in una tavola rotonda digitale

“Costa veneta: la risorsa del turismo balneare italiano. Visioni, politiche, strategie”. È il tema dell’evento in programma il prossimo 5 novembre dalle ore 9.30, a cui prenderanno parte, tra gli altri, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, come riporta Hotelmag.

Organizzato da Il Sole 24 Ore, si svolgerà in formato digitale e sarà occasione per aprire un primo tavolo di discussione su tematiche ritenute sempre più urgenti dagli operatori del settore e dalle amministrazioni locali, a partire dalla costa veneta. Dalle infrastrutture all’applicazione della direttiva Bolkestein, alle normative per il governo di territori che vivono una particolare condizione legata alla stagionalità dell’attività turistica, le località balneari chiedono un cambio di passo nelle strategie nazionali e regionali.



L’intento è partire dai territori che accolgono la più alta domanda, su scala nazionale, quelli della costa veneta per l’appunto, e ragionare delle azioni che ancora mancano per uno sviluppo competitivo dell’industria del turismo balneare.



Parteciperanno, inoltre, alla discussione il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e Federico Caner, assessore regionale a Fondi Ue e Turismo.