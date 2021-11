Skipass e Green Pass in un’unica app

Semaforo verde dal Garante per la protezione dei dati personali al sistema che consentirà l’attivazione automatica dello skipass per chi è in possesso del Green Pass.

Come precisa ilsole24ore.com il meccanismo è stato proposto dall’associazione degli esercenti funiviari dell’Alto Adige su iniziativa di Dolomiti Superski, ma l’app potrà essere utilizzata anche dai gestori degli impianti di altre Regioni.



Per gli skipass giornalieri, il certificato verde viene controllato al momento dell’aquisto, ma le procedure diventano più complesse nel caso di abbonamenti settimanali o stagionali, dal momento che il Pass può avere una durata variabile anche inferiore a quella dell’abbonamento stesso.