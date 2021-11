Spiagge e concessioni balneari: domani il confronto tra Garavaglia e le Regioni

Si terrà domani - 16 novembre - il confronto tra il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e le Regioni sul tema delle concessioni balneari.

L’incontro avverrà su richiesta dell’assessore ligure e coordinatore del tavolo interregionale sul demanio marittimo, Marco Scajola, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha prorogato le concessioni fino alla fine del 2023.



Obiettivo del confronto, ha spiegato Scajola ad Askanews.it, sarà “capire quali potranno essere le azioni che il governo intende intraprendere per affrontare una situazione preoccupante in un comparto che oggi più che mai ha bisogno di certezze e di investimenti”.