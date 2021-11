Italia in primo piano al Wtm. Alla kermesse londinese, insieme a tutte le regioni italiane, hanno preso aprte anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il console generale d’Italia Marco Villani, l'a.d. di Enit Roberta Garibaldi, il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci e il consigliere Enit Sandro Pappalardo.

L’Italia con Enit ha concentrato il dibattito sui trend turistici futuri attraverso vari incontri promossi, tra gli altri, dal direttore marketing e promozione di Enit, Maria Elena Rossi.

I turisti dal Regno Unito sono ai primi posti della classifica italiana. La spesa turistica dei viaggiatori dal Regno Unito si aggira intorno ai 3,8 miliardi di euro e aumenta del 7%. Le regioni su cui investono di più gli inglesi sono Lazio, Lombardia e Campania che acquisiscono il 45% circa del totale della spesa.

Gli alberghi e villaggi turistici percepiscono il 55,2% della spesa totale dei viaggiatori da britannici, pari a 2,1 miliardi di euro (+1,1%).

In pole position la vacanza culturale, per la quale si spende il 36,7% del totale, circa 1,4 miliardi di euro. Segue la vacanza balneare con circa 600 milioni di euro (+3,7%). Buone notizie dalla vacanza sportiva, la cui spesa cresce del 27%, passando da 44 milioni di euro a 56 milioni di euro.

Gli inglesi preferiscono l’accoglienza in hotel, infatti con 10 milioni di presenze, gli alberghi ospitano il 73,5% del totale.



“Un nuovo inizio che porta con sé valori rinnovati su cui puntare – commenta Palmucci –; un revenge travel che segna il gran ritorno al viaggio dopo un anno di limitazioni e che vede i turisti più motivati che mai. Si torna a parlare di incoming e l’Italia è la seconda destinazione più cercata in Europa (12,2 mln di voli ricercati) e la terza nel mondo”.