di Alberto Caspani

Via al tour mondiale di Travel Hashtag. Dal palco del Bleisure space di Milano, sede della terza edizione dell’evento di networking per i professionisti del turismo che guardano alle tendenze di domani, è stato ufficializzato lo sbarco del format ad Abu Dhabi il prossimo 22 novembre, cui seguiranno ulteriori tappe nelle capitali europee.

“Il colpo inferto dalla pandemia resta pesantissimo - ha dichiarato Alessandra Priante (nella foto), direttore Europa Unwto - perché siamo tornati ai livelli economici degli anni ’90, nonostante l’ultima estate abbia fatto segnare una crescita del 20% sugli arrivi 2019. Confermiamo la perdita di 120 milioni di posti di lavoro diretti a livello globale e di circa 1.100 miliardi di dollari di ricavi; la stretta collaborazione fra Stati, a livello continentale, mostra però quale sia la via migliore per una rapida ripresa”.



Il punto di vista dell'Enit

Fra i 100 ospiti intervenuti in presenza, anche Giorgio Palmucci, presidente Enit. “Il turismo d’alta gamma è il segmento che può permettere di recuperare valore già nel breve termine e il golf rappresenta una delle migliori occasioni per l’Italia, visto che nel 2022 ospiteremo a Roma la Ryder Cup, così come la prestigiosa fiera tematica Igtm”.



“Anche se a ottobre abbiamo registrato ancora un -30% di presenze rispetto al 2019 - ha evidenziato Luca Martinazzoli, marketing manager per la città di Milano - il calendario degli eventi 2022 è già full booked, siamo pronti a recuperare giovani e famiglie col lancio di un canale Tik Tok, offrendo inoltre una notte gratuita sulle prenotazioni in città per il periodo dicembre-marzo”.