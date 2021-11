La Liguria a Londra: “Vogliamo consolidare la crescita”

L’Enit partecipa al Wtm di Londra ospitando nel suo stand 16 regioni, la città di Genova e 130 operatori privati. Tra le presenze anche quella della Liguria, con uno stand di 40 mq dedicato alle eccellenze della regione.

“La Liguria è in fase di grande crescita a livello di apprezzamento da parte dei turisti - dichiara l’assessore al Turismo Gianni Berrino - e quindi la nostra presenza al Wtm di Londra è molto importante per proseguire il lavoro di promozione della regione. L'evento ha luogo a ridosso della stagione invernale che, siamo certi, potrà essere molto positiva per continuare l'ottimo trend di quest'estate: ringrazio gli operatori liguri presenti a Londra augurando loro un buon lavoro”.



I valori su cui puntare

“Mentre i confini di tutto il mondo riaprono per il turismo internazionale e i professionisti di tutto il settore dei viaggi globali si riuniscono fisicamente a Londra - continua come riportano i giornali locali Roberto Moreno, commissario straordinario dell’Agenzia ‘In Liguria’ - la Liguria è pronta a fare la sua parte, puntando ancora sui nostri valori e il nostro patrimonio naturale, fatto di territorio e cultura, di bellezza e destagionalizzazione”.