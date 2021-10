di Gaia Guarino

La Liguria parte dai buoni risultati dell'estate 2021. Il mese di agosto ha registrato un pareggio di presenze alberghiere rispetto allo stesso periodo del 2019, un dato che racconta un grande successo.

"Gli italiani sono in aumento rispetto al 2019, a fronte di una comprensibile perdita sui turisti stranieri", spiega Giovanni Berrino (nella foto), assessore al turismo della regione Liguria. Nel futuro imminente, insieme all'agenzia inLiguria è in corso la programmazione di una campagna di promozione per l'autunno con l'entroterra e Genova come protagonisti.



"L'autunno inverno 2019/2020 aveva portato un +10% su arrivi e presenze" prosegue Berrino. Si continua a puntare sul segmento outdoor ancora per il periodo dall'inverno alla primavera, sull'enogastronomia e su attività stagionali come la vendemmia e sul comparto luxury con nuove aperture di hotel a 5 stelle. In previsione, per esempio, due strutture a Porto Venere, una a Lerici e due a Genova Nervi.



"Parteciperemo al salone del lusso di Cannes su richiesta degli albergatori di fascia alta. E anche a Dubai nel marzo 2022 per ribadire l'importanza del turismo nautico per la nostra regione".