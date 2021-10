Dal Parco del Mare al Fellini Museum, così Rimini si rinnova

Un lungomare completamente riqualificato, nuovi musei e prodotti turistici all'insegna del wellness e della cultura. VisitRimini sceglie la vetrina del TTG Travel Experience per presentarsi come destinazione dinamica e innovatrice, visitabile 365 giorni l'anno.

Fulcro del rinnovamento avviato dalla città simbolo della Romagna è il Parco del Mare: un nuovo lungomare ricco di vegetazione, aree per l'attività sportiva e percorsi ciclabili, a cui vanno ad aggiungersi il PART, museo d'arte contemporanea inaugurato nell'estate del 2020, e il Fellini Museum, polo culturale diffuso aperto lo scorso agosto. "Il prodotto balneare rimane al centro della nostra identità, ma - ha spiegato il presidente di Visit Rimini, Stefano Bonini - stiamo proponendo un prodotto nuovo fatto di arte, cultura, di contenuti materiali e immateriali in grado di cambiare la percezione della città".



A ristabilire il rapporto virtuoso della città con il suo mare, anche un sistema di depurazione delle acque riconosciuto quale best practice dell'Agenza 2030 delle Nazioni Uniti. "Tutto quello che abbiamo realizzato - ha sottolineato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - è frutto di un piano strategico avviato una quindicina di anni fa e che ha visto coinvolti tutti gli stakeholders della città". A.D.A.