Rimini: i piani per il turismo del nuovo sindaco Jamil Sadegholvaad

Ripresa del mercato estero, promozione internazionale della città d’arte, riqualificazione alberghiera, sinergia con gli altri comuni di costa ed entroterra. Sono questi gli obiettivi per il rilancio definitivo nel 2022 fissati dal nuovo sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Reduce da un’estate dai numeri più che soddisfacenti, che hanno dato impulso anche al comparto alberghiero ed extralberghiero, “segnali fondamentali – dice il primo cittadino sulle colonne di Corriere Romagna – che sottolineano come i privati vogliano esserci”, ora è il momento di tornare a pianificare, soprattutto per fare tornare gli stranieri.



Non mancano però le preoccupazioni, “come le conseguenze dovute all’aumento vertiginoso delle materie prime sui costi per le famiglie, che rischia di essere un’industria gelata sull’industria turistica”. E aggiunge: “In questa esatta fase la vacanza va promossa con tutti gli interventi possibili”.