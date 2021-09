Mirabilandia, è tempo di Halloween con l’Horror Festival

È già tempo di Halloween a Mirabilandia. Il parco ha anticipato al 2 ottobre l’inizio dell’Horror Festival.

Dalle 19 i più temerari potranno addentrarsi nelle due ‘horror zone’: Zombieville, dove creature affamate di paura andranno a caccia dei visitatori in un sinistro villaggio western; e Scary Movies, dove sarà possibile trovare i personaggi e rivivere le scene cult dei film horror più famosi.



Nel week end di Halloween (30-31 ottobre) è prevista l’apertura straordinaria dalle 10 alle 24. Il primo novembre dalle 10 alle 20.



Le attrazioni

Tra le attrazioni, percorsi a tema horror per adulti e teenager, tunnel fatati per bambini e famiglie, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.



Nel tunnel Acid Rain feroci creature cercheranno di catturare i visitatori. Mentre i ragazzi più coraggiosi potranno compiere la terrificante discesa agli inferi di Malabolgia; sentire l’eterno pianto della madre-spettro in Llorona; la risata e gli scherzi del sadico clown che si prende gioco dei visitatori in Psycho Circus.



Non mancheranno poi la casa degli orrori Legends of Dead Town (accesso con biglietto supplementare) e, nelle aree del parco, tematizzazioni e allestimenti con zucche, streghe, vampiri, tombe e ragnatele.



Pensati per i più piccoli, il tunnel Circobaleno; il Labrivinto Stregato; il Ponte dei Ricordi; e, novità 2021, il tunnel Ho perso Dante, nel quale i bambini dovranno aiutare Virgilio a trovare il Sommo Poeta.



Gli eventi

Diversi gli eventi. Tra questi la novità ‘Los Locos Fantasmas’, il musical che ha per protagonisti tre fantasmi (Armenio, Rosamunda e Ubaldo), alle prese con la terapista Matilde; e, al Pepsi Theatre, ‘Delirium’, spettacolo ambientato in un cimitero la notte di Halloween, nel quale due giornalisti andranno alla ricerca dello scoop del secolo.