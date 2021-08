Mirabilandia: 7mila tamponi gratuiti nella prima settimana

Successo per l’iniziativa di Mirabilandia di offrire il tampone gratuito ai clienti che non dispongono del Green Pass.

Nella prima settimana, come riporta un comunicato del parco stesso, sono stati effettuati 7mila tamponi, con una media di circa 1.000 al giorno. Come era facile prevedere, la maggior parte dei testo sono stati effettuati da visitatori nella fascia 12-25 anni, ovvero quelli per i quali la campagna di vaccinazione era ancora agli inizi.



Buone notizie anche per i tempi di attesa: nell’orario di maggiore affluenza, ovvero il lasso compreso tra le 10 e le 11.30, l’attesa non ha mai superato i 25/30 minuti.



“Siamo contenti dei primi risultati registrati - commenta Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia – perché ci dicono che i nostri visitatori hanno apprezzato la possibilità di entrare al Parco senza doversi preoccupare di prenotare precedentemente un tampone e soprattutto senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Non va inoltre sottovalutato il fatto che il test ha una validità di 48 ore e permette così ai nostri clienti di divertirsi rispettando le regole anche dopo la visita al Parco. Mirabilandia ha implementato con successo questa ulteriore misura di sicurezza, trasformando in una opportunità quella che a prima vista poteva essere solo una complicazione”.