G20S: a Jesolo il summit delle località balneari

Jesolo ospiterà, l’1 e il 2 settembre prossimo, il convegno nazionale “G20s, summit delle località balneari in Italia. Verso una proposta di legge”. Il meeting, si legge su Hotelmag, riunirà i rappresentanti delle località balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche, che si confronteranno sullo sviluppo strategico delle spiagge più visitate d’Italia.

Due giornate di lavoro per tracciare progettualità che abbiano come pilastri la responsabilità, la sostenibilità e l’innovazione. La prima giornata sarà dedicata a panel, tavole rotonde e dibattiti, la seconda, invece, al convegno vero e proprio.



Durante il convegno sarà presentata la proposta di legge per il riconoscimento dello Status speciale Città Balneare: il lavoro proposto è svolto nell’ottica di risolvere le molteplici criticità legate al cosiddetto ‘effetto fisarmonica’ dei comuni balneari, ovvero la disomogeneità presente in tutti i settori tra la bassa e l’alta stagione turistica; al soddisfacimento di diversi requisiti, il riconoscimento dello status garantirà incentivi utili alla protezione, al mantenimento e alla crescita della destinazione balneare.



Nell’ambito del summit verrà, inoltre, introdotto l’Osservatorio G20s, nuovo strumento per monitorare l’andamento dell’impronta turistica sulle località balneari del network. Si tratta di un cruscotto digitale dove si potranno reperire una serie di dati turistici e di carattere più ampio, relativi alla gestione del territorio. Questa piattaforma è stata realizzata con la finalità di confrontare dati di varia natura tra i comuni aderenti.