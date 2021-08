Voli dell’estate, prenotazioni in crescita verso l’Italia

Crescono ad agosto le prenotazioni aeree verso l’Italia rispetto al 2020. Lo dicono i dati dell’ufficio studi dell’Enit, che evidenziano un incremento del 2,4% sul booking dei voli, con una crescita in particolare da Francia (+59,8%), Paesi Bassi (+51,1%), Germania(+42,4%) e Spagna (+40%).

Continuano a mancare all’appello, però, i big spender extra Ue: se c’è un leggero aumento dagli Usa (+3,2%), che però si arresta a settembre, mese per cui si prevede un -15,2%, resta forte il calo da Russia (-84%), Cina(-94%) e anche Gran Bretagna (-18%).



“Il turismo intercontinentale vive ancora fasi alterne ma registriamo un'accelerazione delle partenze estive di prossimità. Stanno soffrendo particolarmente le città d'arte, ma le prenotazioni per agosto sono state in aumento con una presenza caratterizzata da turismo interno” spiega il presidente Enit Giorgio Palmucci (nella foto) al Sole 24 Ore.



Se anche quest’anno è il turismo interno a farla da padrone, Palmucci evidenzia come i pochi arrivi internazionali provengano dall’interno dell’Europa. “Sono Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Belgio le provenienze dei turisti stranieri maggiormente presenti”.