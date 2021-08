Green Pass e campagne vaccinali spingono i flussi dall’estero. Ad affermarlo è stato Giorgio Palmucci (nella foto), presidente dell’Enit, nel corso della puntata di ieri (giovedì) di Radio Anch’io su Radio 1.

“Rispetto all’anno scorso, quando gli stranieri sono venuti pochissimo in Italia e solo a luglio e agosto, quest’anno Green Pass e vaccini hanno permesso un ritorno dei turisti europei” ha affermato Palmucci.



Il dato, ha proseguito, emerge anche dalle prenotazioni aeree e alberghiere, “in crescita anche rispetto al mese scorso”. Flussi meno intensi dall’Inghilterra, “ma c’è qualche tensione per le nostre vittorie” ha aggiunto sorridendo il presidente Enit.



I punti deboli dell’offerta

Ora, ha precisato Palmucci, “bisogna lavorare per evitare gli errori del passato”. Tra questi, i fenomeni di overtourism “che non facevano bene né ai turisti né agli abitanti del luogo”.



Altro tassello importante, l’accessibilità. “Nel Pnrr ci sono anche diversi investimenti in infrastrutture che permetteranno di accedere più facilmente anche alle destinazioni meno note”.