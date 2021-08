Una fetta del Mare Italia rischia la zona gialla dopo Ferragosto. Mentre si attende il verdetto ufficiale della Cabina di regia, che si riunirà venerdì 13 agosto, tre regioni sembrano in odore di nuove restrizioni. Si tratta, anticipa ilsole24ore.it, di Sicilia, Sardegna e Toscana, tra le destinazioni di punta dell’estate italiana.

Per la prima il cambio di colore sembra quasi certo. Stando agli ultimi dati, riportati dal quotidiano, l’isola detiene il numero più alto di positivi, ospedalizzati e decessi, nonché di non vaccinati in tutte le fasce d’età.



Troppi casi

Non sembra migliore il quadro delle altre regioni.



L’incidenza è ormai arrivata a 68,91 casi per 100 mila abitanti a livello nazionale nell’ultima settimana, contro i 63,95 della precedente. Sardegna, Toscana e Sicilia superano ormai i 100 casi. Si registrano rispettivamente 142,03 casi in Sardegna, 119,73 in Torcana e 104,55 in Sicilia.