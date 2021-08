Sicilia vicina alla zona gialla

La Sicilia si avvicina al passaggio in zona gialla. Il dato sui ricoveri relativi ai ricoveri Covid in area non critica nella Regione si avvicina infatti al 15%: e questo è uno dei parametri che potrebbe portare al cambio di colore della zona.

La Sicilia già da qualche giorno è sotto osservazione, insieme alla Sardegna, proprio per l’andamento dei ricoveri, che potrebbero sancire il ritorno delle zone gialle in Italia. Ora è arrivata al 14% di occupazione in area non critica e potrebbe bastare poco per cambiare fascia.