Veneto, obbligo di tampone per chi arriva dai Paesi a rischio

Anche il Veneto si allinea alle regioni che, a causa della diffusione dei contagi da variante Delta del Covid, impongono misure di controllo e sicurezza per chi arriva negli aeroporti dei loro territori.

L’Ordinanza firmata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia prevede l’obbligatorietà del tampone per tutti coloro che arrivino da alcuni Paesi europei per i quali l’Ecdc, l’European Centre for Disease Prevention and Control, segnala delle criticità.



I Paesi sotto esame sono Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria. Chi proviene da questi Stati dovrà dunque fare il tampone molecolare o antigenico o all’arrivo in aeroporto, oppure in uno dei centri tampone del territorio”.



“Si tratta - spiega lo stesso Zaia - di un’attività prudenziale per evitare sorprese, perché il virus purtroppo ci ha abituati a cambiamenti repentini di scenario”.