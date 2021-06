FlixBus potenzia l’offerta: le mete italiane collegate salgono a 300

Salgono a 300 le città collegate in Italia da FlixBus che, a pochi giorni dall’inizio dell’estate, vuole dare un concreto segnale di ripartenza focalizzandosi in particolare sulle località di mare, le più gettonate: quest’anno – spiega l’Istat – più di 9 italiani su 10 trascorreranno infatti le vacanze in Italia, 6 su 10 fuori regione.

Cento località di mare

Le località balneari servite da FlixBus salgono quindi a 100, compresi anche molti piccoli centri, con il 40% delle fermate in comuni con meno di 20mila abitanti.

“A fronte della forte domanda registrata verso le destinazioni balneari - conferma Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia - potenziamo i collegamenti con le aree costiere, con l’augurio di poter contribuire a far conoscere a sempre più visitatori le nostre spiagge e il nostro mare”.



Ecco alcune novità

In Veneto, ad esempio, saranno garantite per l’intera stagione connessioni dirette fra Lido di Jesolo e Trento, Bolzano e sei città in Germania.



In Liguria, oltre alle rotte operative tra Ventimiglia e Sanremo e grandi città del Nord Italia, come Torino, Milano e Venezia, saranno potenziati i collegamenti tra Sanremo e città francesi e svizzere come Nizza, Marsiglia e Ginevra.



Un’importante estensione della rete FlixBus riguarda anche la Toscana con l’ingresso nel network di cinque località in Maremma: da Marina di Bibbona a Grosseto, passando per Castagneto Carducci, San Vincenzo e Follonica.



Dieci, invece, le destinazioni di mare interessate dalla rete FlixBus in Romagna, così come nelle Marche e in Abruzzo. In Molise gli autobus verdi collegano Termoli a 40 centri nel Paese, ma aumentano anche le tratte in Puglia, su entrambe le coste.



In Basilicata saranno invece incrementati i collegamenti con Policoro, connessa con svariate città in Puglia, Calabria, Sicilia e nel Centro-Nord Italia, e perfino con alcuni importanti centri in Germania. In Calabria saranno raggiungibili, solo sul litorale ionico, oltre 20 destinazioni balneari da Trebisacce fino a Catanzaro, passando per località di richiamo come Sibari, Schiavonea, Cirò Marina e Isola di Capo Rizzuto.



In Campania il piano di FlixBus per la valorizzazione delle coste italiane si concentra sulla Penisola Sorrentina, con l’inaugurazione di cinque nuove fermate a Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, che si affiancano a Sorrento, Paestum e Agropoli.



Il potenziamento dei collegamenti con le destinazioni balneari italiane interessa anche la Sicilia, dove a Taormina si aggiungono, fra le mete raggiunte da FlixBus, cinque località rinomate della costa meridionale dell’isola: Mazara del Vallo, Menfi, Montallegro, Siculiana e Porto Empedocle.