Airbnb: una Starsbox per ammirare il cielo notturno delle Alpi Marittime

Vacanze en plein air nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, l'area protetta più grande del Piemonte: questa la proposta di Airbnb che permette di dormire in una Starsbox, una mini casa completamente sostenibile allestita a quota 2.400 metri e raggiungibile dopo un trekking di quasi 3 ore che da Terme di Valdieri - in provincia di Cuneo - conduce al rifugio "E. Questa". Giunti a destinazione, ad accogliere gli ospiti con un cestino di benvenuto è l'host Marco Bassino, esperto alpinista, pronto a svelare segreti delle 'sue' montagne. Il bello arriva al calar della sera quando, aprendo il tetto, è possibile ammirare il cielo notturno in tutto il suo splendore. Il soggiorno è prenotabile su dove i meno avventurosi possono trovare anche altre esperienze per pernottare a contatto con la natura.



Livia Fabietti