L’estate secondo Airbnb: Sardegna in testa per gli italiani

di Livia Fabietti

L’arrivo del Green Pass è prossimo: cosa aspettarsi da quest’estate? Stando a quanto svelato da Airbnb, a partire dal mese di maggio le ricerche dei viaggiatori europei sulla piattaforma sono aumentate fino al 31% rispetto al 2019. Belgi, tedeschi e francesi sono pronti a partire: destinazione Europa e, ovviamente, Italia.

Tra le strutture più gettonate le architetture iconiche del Belpaese quali i trulli (+858%) e i dammusi (+535%). E gli italiani, invece? Anche per quest’anno opteranno per il turismo di prossimità prediligendo le aree rurali e costiere. La meta più prenotata è la Sardegna. Molto popolari anche la Costa etrusca, la Riviera romagnola adriatica, il Trentino-Alto Adige, il Salento e la Versilia.



“Ci stiamo preparando per quello che crediamo potrà essere il rimbalzo del secolo del settore turistico, con un viaggio diverso, fatto di località nuove e più disperse, soggiorni più lunghi e flessibili, e il Green Pass è decisivo per cogliere questa opportunità”, ha dichiarato Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia.