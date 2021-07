L’Italia e il caro-lettini: prezzi a +17% in 3 anni per le spiagge

È il simbolo della vacanza per eccellenza: un ombrellone e due lettini sulla spiaggia. E negli ultimi 3 anni il suo prezzo medio in Italia è cresciuto di ben il 17%, con picchi di oltre il 30% in alcune zone.

A fare i conti con il caro-lettini è Altroconsumo, che ha stimato l’aumento delle tariffe nell’ultimo triennio. Tra le città che hanno registrato gli aumenti più marcati nel periodo ci sono Gallipoli, a +35%, e Alghero, a +32%. Le variazioni più contenute si segnalano invece a Senigallia, +2%, e Taormina, +1%. I prezzi, per la ricerca, sono stati calcolati prendendo in considerazione i lettini nelle prime 4 file.



Si diffonde la pratica di chiedere una caparra a chi prenota il lettino: a fare questa scelta è il 31% dei lidi. Ma gli ultimi anni hanno portato alla ribalta un problema: se il cliente è impossibilitato ad andare in spiagga a causa del Covid cosa succede? Il 77% di coloro che chiede la caparra, sottolinea corriere.it è disposto a restituire la somma.