Fico Eataly World riparte con una nuova veste, l'apertura il 7 luglio

di Gaia Guarino

07.07.07, un numero che suona quasi magico e che per Fico Eataly World rappresenta un punto di ripartenza. Il grande parco dell'enogastronomia italiana riapre al pubblico il 7 luglio per inaugurare, a partire dalle 7 di sera, quella che sarà la sua nuova identità.

Un investimento da 5 milioni di euro da parte di Eataly per il rilancio, un piano industriale per creare un luogo capace di emozionare e coinvolgere i visitatori e per rafforzare il suo ruolo di attrattore turistico. "Il nuovo slogan è 'Fico, il parco da gustare'", spiega Stefano Cigarini, amministratore delegato. "Siamo intervenuti sul layout suddividendolo in 7 aree tematiche proprio come un parco divertimenti, sono mondi scenografici ai quali si aggiungono 3 aree esterne".



Il nuovo Fico si basa su 5 elementi, in primis il Luna Farm con 30 attrazioni incluse nel biglietto d'ingresso. Grande importanza rivestiranno le fabbriche che, grazie a sistemi digitali di proiezione spiegheranno alle persone le realtà produttive della filiera alimentare. Gli animali, collocati in una fattoria all'ingresso, saranno protagonisti di momenti interattivi con adulti e bambini mentre le giostre multimediali saranno dei padiglioni scientifici in cui sperimentare proprio come in un museo della scienza. "Il quinto tassello sono, infine, gli operatori ossia il tassello cardine", aggiunge.



Il calendario per tutto l'anno è ricco di eventi strettamente connessi ai tempi della natura, e le prospettive parlano di circa un milione di visitatori entro la fine del 2021.